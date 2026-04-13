Ravezzani si domanda: "Per quale ragione il Milan (ottavo) vende 3 titolari e deve vincere lo scudetto?"

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Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore televisivo, si è esposto così sui propri canali social. La tematica è sulla situazione del Milan, caduto malamente in casa contro l'Udinese. Questa la considerazione di Ravezzani:

"Il Napoli campione compra e si rafforza. L’Inter (2nda) tiene i migliori e compra. L’Atalanta (terza) vende Lookman e Retegui. La Juve (quarta) tiene i migliori e si rafforza. La Roma (quinta) idem. Per quale ragione il Milan (ottavo) vende 3 titolari e deve vincere lo scudetto?".