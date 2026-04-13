E' un Milan senza gol: i precedenti risalgono alla stagione dell'ultimo scudetto

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Finisce con una sconfitta la 32ª giornata di Serie A del Milan: a San Siro passa l'Udinese, che si impone per 3-0 indirizzando la contesa già nei primi 45' con uno sfortunato autogol di Bartesaghi e un gol di Ekkelenkamp. Nonostante i continui tentativi rossoneri in attacco - da segnalare anche una traversa colpita da Saelemaekers - il passivo diventa più pesante nei 20' finali per via del gol di Atta, già protagonista in occasione della rete che ha aperto l'incontro. È il secondo stop consecutivo dopo quello di Napoli.

UN DIGIUNO LONTANO 4 ANNI

Ci sono risultati che non si esauriscono nel tabellino ma si proiettano nel tempo, fino a riattivare numeri dimenticati. Milan-Udinese 0-3 di sabato 11 aprile 2026 riporta infatti il club rossonero dentro una statistica che mancava da oltre quattro anni: il digiuno da gol del Milan per due partite consecutive di Serie A.

Infatti, era dal 10 aprile 2022 che non accadeva: Milan-Bologna 0-0 (lunedì 4 aprile 2022) e Torino-Milan 0-0 (domenica 10 aprile 2022). Dopo 1462 giorni, il dato torna attuale, ma con un significato diverso. Non più una pausa sterile ma contenuta, bensì un’assenza offensiva che si accompagna a una sconfitta netta, alterandone il peso specifico. Sulla panchina milanista, all’epoca, sedeva mister Stefano Pioli e un mese e dodici giorni dopo il Diavolo sarebbe diventato campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia.