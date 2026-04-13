Capuano non ha dubbi: "Senza attaccanti di ruolo è difficile vincere le partite.."
Con la sconfitta per mano dell'Udinese, i rossoneri hanno perso altri tre punti fondamentali per la corsa Champions e adesso, complice anche la vittoria della Juventus a Bergamo, la squadra di Allegri è stata risucchiata nella lotta al quarto posto. Questo un estratto delle parole di Capuano sul proprio account "X":
"Il Milan sta rimettendo in discussione una qualificazione alla Champions League che era scontata. Senza attaccanti di ruolo è difficile vincere le partite se la condizione generale della squadra è in calo..."
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