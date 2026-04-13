Abete corre per la FIGC: "Chiederò ai dilettanti la stessa titolarità di Malagò"

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(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Chiederò al Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò da parte delle società di Serie A, cioè di poter - attraverso una condivisione della candidatura - presentarmi seguendo la logica di discutere prima i contenuti e poi vedere quale è il punto di caduta sui nomi". Per la presidenza della Figc scende in campo anche Giancarlo Abete: il n.1 della Lnd ha così annunciato l'intenzione di candidarsi, parlando a margine del Premio Bearzot in corso al Coni. (ANSA).