Bucchioni e gli errori di Allegri contro l'Udinese: "Perchè cambiare modulo ora e per di più con Leao centravanti?"

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Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha commentato così la corsa Champions: "Milan e Juventus devono ringraziare l'impresa dei nerazzurri. Ovviamente in chiave Champions. La disastrosa sconfitta con l'Udinese è stata ammortizzata, ora con il Verona i rossoneri possono ripartire. Restano i clamorosi errori di Allegri (perchè cambiare modulo ora e per di più con Leao centravanti?) e il caso del portoghese che a fine anno dovrà essere risolto in un verso o nell'altro. Si profila una cessione.

La Juve ha capitalizzato al massimo la vittoria sull'Atalanta dove per la prima volta si sono visti il cinisco e la capacità di strappare comunque un risultato, qualità che Spalletti non era ancora riuscito a dare a questa squadra. E un passo caratteriale fondamentale nella crescita. Chiudo con la Roma. L'uscita di Ranieri a gamba tesa su Gasperini, strana per un tipo diplomatico come l'ex allenatore, non ha portato conseguenze, ma i Friedkin sbagliano a non intervenire. La Roma spera ancora nella Champions e una mina come questa nello spogliatoio andava disinnescata subito licenziando immediatamente Ranieri per legittimare l'allenatore. Non c'è altra strada se si vuole tornare a sperare, a meno che non ci siano davvero dubbi sul lavoro e soprattutto sul carattere di Gasperini e si abbia voglia di ripartire un'altra volta da capo".