Trevisani rivela: “Malagò presidente, Ranieri direttore tecnico e Allegri ct: questo quello che mi è arrivato”
Dopo l'auto esclusione di Adriano Galliani come candidato per essere il nuovo presidente federale, Giovanni Malagò naviga con il vento in poppa e in clamorosa pole position per ricoprire, a partire dalla fine di giungo, questa carica fondamentale. Individuato dunque il presidente, continuano incessanti le voci che accostano diversi allenatori come papabili prossimi commissari tecnici. In merito a questo, ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha dichiarato in esclusiva quelli che potrebbero essere i due nuovi volti della nazionale con Malagò presidente federale. Queste le sue parole:
“Quello che vi dico è Malagò Presidente Federale, Ranieri Direttore Tecnico e Allegri come allenatore. Ve la giro esattamente come mi è arrivata. Non so se sia vero o meno ma è il messaggio con cui mi sono svegliato questa mattina”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan