Trevisani rivela: “Malagò presidente, Ranieri direttore tecnico e Allegri ct: questo quello che mi è arrivato”

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Dopo l'auto esclusione di Adriano Galliani come candidato per essere il nuovo presidente federale, Giovanni Malagò naviga con il vento in poppa e in clamorosa pole position per ricoprire, a partire dalla fine di giungo, questa carica fondamentale. Individuato dunque il presidente, continuano incessanti le voci che accostano diversi allenatori come papabili prossimi commissari tecnici. In merito a questo, ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha dichiarato in esclusiva quelli che potrebbero essere i due nuovi volti della nazionale con Malagò presidente federale. Queste le sue parole:

“Quello che vi dico è Malagò Presidente Federale, Ranieri Direttore Tecnico e Allegri come allenatore. Ve la giro esattamente come mi è arrivata. Non so se sia vero o meno ma è il messaggio con cui mi sono svegliato questa mattina”.