Marotta spinge per Malagò in Figc: "Ha ottenuto uno dei migliori risultati degli ultimi anni"

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(ANSA) - MILANO, 13 APR - "È uno dei migliori risultati degli ultimi anni, soprattutto è l'espressione di 20 club. Questo è un consenso ampio ma è il primo atto di una situazione che ci deve portare assolutamente a trovare la strada maestra per poter migliorare il nostro calcio". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto al termine dell'assemblea della Lega Serie A. "Non può esserci miglioramento se non anche confrontandoci con la politica. Abete? Non so bene cosa voglia fare, però il fatto che sia candidato è un atto legittimo di un dirigente che comunque ha dato molto al calcio.

Non mi esprimo assolutamente, è un suo diritto. Chi troverà più consensi vincerà. Chiaramente stiamo parlando comunque di due professionisti che hanno un profilo molto importante e chiaramente abbiamo fatto le nostre scelte". (ANSA).