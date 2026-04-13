L’ultimo baluardo fu Ibra, poi 15 anni di niente: la classifica degli attaccanti con almeno 20 gol in Serie A dal 2012

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È ormai un grande classico il problema centravanti per il Milan che, tolte le parentesi Ibrahimovic e Giroud, giocatori al tramonto della loro carriera che hanno comunque fatto la differenza con i loro gol, non viene mai definitivamente risolto con un vero e proprio bomber che ti garantisca un certo rendimento a livello numerico. L'ultimo a riuscirci fu proprio Zlatan Ibrahimovic nella stagione 2011/2012 con 28 gol. 20 gol sono certamente tanti, ma molte squadra di blasone inferiore a quello dei rossoneri, negli anni, hanno avuto almeno un attaccante altamente prolifico. Vediamo allora la classifica di tutti gli attaccanti con almeno 20 gol dalla stagione 2010/2011 riportata da TMW.

ATTACCANTI CON ALMENO 20 GOL DALLA STAGIONE 2011/2011

Milan (1).

Ibrahimovic 2011/12 - 28 gol

Inter (10).

Eto'o 2010/11 - 21 gol

Milito 2011/12 - 24 gol

Icardi 2014/15-22 gol

Icardi 2016/17 - 24 gol

Icardi 2017/18 - 29 gol

Lukaku 2019/20 - 23 gol

Lukaku 2020/21 - 24 gol

Lautaro 2021/22 - 21 gol

Lautaro 2022/23 - 21 gol

Lautaro 2023/24 - 24 gol

Juventus (6)

Tevez 2014/15 - 20 gol

Higuain 2016/17 - 24 gol

Dyabala 2017/18 - 22 gol

Cristiano Ronaldo 2018/19 - 21 gol

Cristiano Ronaldo 2019/20 - 31 gol

Cristiano Ronaldo 2020/21 - 29 gol

Napoli (6)

Cavani 2010/11 - 26 gol

Cavani 2011/12 - 23 gol

Cavani 2012/13 - 29 gol

Higuain 2015/16 - 36 gol

Mertens 2016/17 - 28 gol

Osimehn 2022/23 - 26 gol

Lazio (5).

Immobile 2016/17 - 23 gol

Immobile 2017/18 - 29 gol

Immobile 2019/20 - 36 gol

Immobile 2020/2021 20 gol

Immobile 2021/2022 - 27 gol

Atalanta (3)

Zapata 2018/19 - 23 gol

Muriel 2020/21 - 22 gol

Retegui 2024/25 - 25 gol

Udinese (3)

Di Natale 2010/11 - 28 gol

Di Natale 2011/12 - 23 gol

Di Natale 2012/13 - 23 gol

Hellas Verona (2).

Toni 2013/14 - 20 gol

Toni 2014/15 - 22 gol

Roma (1)

Dzeko 2016/17 - 29 gol

Fiorentina (1).

Vlahovic 2020/21 - 21 gol

Torino (1)

Belotti 2016/17 - 26 gol

Sassuolo (1)

Caputo 2019/20 - 21 gol

Sampdoria (1)

Quagliarella 2018/19 - 26 gol

Crotone (1).

Simy 2020/21 - 20 gol

*Matri 2010/11 - 20 gol (tra Cagliari e Juventus)