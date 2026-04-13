Bergomi sul momento di Leao: "Fischi erano rivolti anche alla squadra, Rafa può ancora riconquistare l'ambiente.."
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Giuseppe Bergomi ha commentato così a Sky Calcio Club la brutta partita giocata dal Milan a San Siro contro l'Udinese. Una breve analisi tattica e un commento sul difficile momento di Leao:
"Quello che ho visto contro l'Udinese è stato un Milan con davvero poca pazienza, non ragionavano e andavano sempre allo stesso ritmo concedendo troppi spazi in molte aree del campo. I centrali spesso in uscita, al posto di scappare si alzavano, forse non erano abituati a giocare così, si è visto.
Leao? Di fischi pesanti ne ho presi anche io, anche peggio ho passato momenti peggiori. La contestazione era anche rivolta alla squadra per la prestazione corale e sconfitta. Leao può ancora riconquistare i suoi tifosi".
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