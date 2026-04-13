Orlando all’attacco: “Sempre criticato il Milan. È dove si trova grazie alla fortuna, ma quando finisce…”

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Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato di Massimiliano Allegri e del lavoro, a suo giudizio negativo, svolto quest'anno. Secondo l'ex giocatore della Fiorentina, il Milan non ha mai giocato bene ed ha avuto una buone dose di fortuna che lo ha spinto ad essere dov'è adesso. Queste le sue parole:

"lo non sono sorpreso, ho sempre criticato il Milan per il suo gioco. Ha portato a casa molti punti grazie al fattore fortuna, ma quando questa finisce e cala anche la condizione fisica le cose possono diventare molto complicate. Qualcuno negli scorsi mesi lo aveva addirittura candiadato allo scudetto, ma era chiaramente assurdo".