MN - Eranio sull’attaccante: “Quelli bravi vanno sempre altrove, non saprei fare un nome”

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Ai margini della presentazione del libro “Il genio”, biografia ufficiale di Dejan Savicevic, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, affrontando diversi temi. Di seguito un estratto delle sue risposte:

Chi vorrebbe l’anno prossimo come centravanti? “Guarda, il problema è che quelli bravi li prendono purtroppo gli altri, un tempo perché il Milan aveva grandi campioni? Perché era la società numero uno al mondo. Purtroppo adesso a te arriva la terza o la quarta scelta e questo è un problema, dovresti avere magari la fortuna di pescare qualche giovane che sta facendo bene in giro ma poi vestendo la maglia del Milan riesca ad esplodere, ma questo non è semplice e per questo non riesco a farti neanche un nome”.