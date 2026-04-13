Il Milan ha un serio problema in attacco: l'ultimo bomber a segnare più di 20 gol stagionali fu Ibra nel 2012
Un problema che dura da tantissimi annil, mai risolto. L'illusione Giroud e il Totem Ibrahimovic gli unici due superstiti della sciagurata gestione degli attaccanti nel Milan.
Infatti, l'ultimo bomber rossonero fu proprio Zlatan Ibrahimovic nella stagione 2011/2012 con 28 gol. 20 gol sono certamente tanti, ma molte squadra di blasone inferiore a quello dei rossoneri, negli anni, hanno avuto almeno un attaccante altamente prolifico. Vediamo allora la classifica di tutti gli attaccanti con almeno 20 gol dalla stagione 2010/2011 riportata da TMW.
ATTACCANTI CON ALMENO 20 GOL DALLA STAGIONE 2011/2011
Milan (1).
Ibrahimovic 2011/12 - 28 gol
Inter (10).
Eto'o 2010/11 - 21 gol
Milito 2011/12 - 24 gol
Icardi 2014/15-22 gol
Icardi 2016/17 - 24 gol
Icardi 2017/18 - 29 gol
Lukaku 2019/20 - 23 gol
Lukaku 2020/21 - 24 gol
Lautaro 2021/22 - 21 gol
Lautaro 2022/23 - 21 gol
Lautaro 2023/24 - 24 gol
Juventus (6)
Tevez 2014/15 - 20 gol
Higuain 2016/17 - 24 gol
Dyabala 2017/18 - 22 gol
Cristiano Ronaldo 2018/19 - 21 gol
Cristiano Ronaldo 2019/20 - 31 gol
Cristiano Ronaldo 2020/21 - 29 gol
Napoli (6)
Cavani 2010/11 - 26 gol
Cavani 2011/12 - 23 gol
Cavani 2012/13 - 29 gol
Higuain 2015/16 - 36 gol
Mertens 2016/17 - 28 gol
Osimehn 2022/23 - 26 gol
Lazio (5).
Immobile 2016/17 - 23 gol
Immobile 2017/18 - 29 gol
Immobile 2019/20 - 36 gol
Immobile 2020/2021 20 gol
Immobile 2021/2022 - 27 gol
Atalanta (3)
Zapata 2018/19 - 23 gol
Muriel 2020/21 - 22 gol
Retegui 2024/25 - 25 gol
Udinese (3)
Di Natale 2010/11 - 28 gol
Di Natale 2011/12 - 23 gol
Di Natale 2012/13 - 23 gol
Hellas Verona (2).
Toni 2013/14 - 20 gol
Toni 2014/15 - 22 gol
Roma (1)
Dzeko 2016/17 - 29 gol
Fiorentina (1).
Vlahovic 2020/21 - 21 gol
Torino (1)
Belotti 2016/17 - 26 gol
Sassuolo (1)
Caputo 2019/20 - 21 gol
Sampdoria (1)
Quagliarella 2018/19 - 26 gol
Crotone (1).
Simy 2020/21 - 20 gol
*Matri 2010/11 - 20 gol (tra Cagliari e Juventus)
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