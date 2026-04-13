De Paola duro: “Allegri tra i più pagati ma non lo merita, il Milan può perdere con chiunque”

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Ospite a TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha commentato il lavoro di Massimiliano Allegri in questa stagione e del momento negativo che stanno vivendo i rossoneri. Queste le sue parole:

"Il fatto è che Allegri è super pagato, ma ad oggi non merita di essere far i tecnici più remunerati. Spalletti, Conte e Gasperini percepiscono più o meno le stesse cifre, ma loro sono studiosi di calcio. Allegri invece applica un calcio posizionale. lo vorrei vedere delle cose diverse da parte sua, ma la verità è che questo Milan può perdere con chiunque. Ad inizio stagione qualcosina di diverso si era visto, ma poi è tornata quella fragilità che lo aveva caratterizzato anche alla Juventus. Inoltre non mi si venga a parlare del mercato, perché i rossoneri hanno fatto un mercato sontuoso".