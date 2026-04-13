MN - Eranio su Leao: "C’è qualcosa che non quadra, forse è giusto per tutti e due, società e lui di cambiare aria.."

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Ai margini della presentazione del libro “Il genio”, biografia ufficiale di Dejan Savicevic, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, affrontando diversi temi.

Di seguito un estratto delle sue parole su Rafa Leao:

"Poverino diciamo che non ha avuto una grande crescita nel Milan perciò forse è l’ora di cambiare, anche se devo dire che quest’anno ha avuto tanti problemi fisici perché sta giocando con la pubalgia, poi quando uno entra con un problema così diventa difficile esprimere un calcio importante come faceva lui. Adesso diventa complicato poter capire se potrà dare di più perché se non lo ha fatto in tantissimi anni, non ha imparato e non ha fatto il salto di qualità e questo secondo me è un problema perché ha tutte le potenzialità. Forse c’è qualcosa che non quadra qui, quindi forse è giusto per tutti e due, società e lui, cambiare aria..".