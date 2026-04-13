Serie A, la Fiorentina passa contro la Lazio: decide un gol di Gosens
La squadra di Vanoli continua la risalita in classifica e nel posticipo della 32^ giornata del campionato di Serie A batte la Lazio 1-0 e si porta a +8 sul Lecce e sulla zona retrocessione. Molto bene la squadra di Vanoli nel primo tempo: la sblocca Gosens con un colpo di testa al 28'. La Lazio prova ad accelerare nella ripresa e attacca a testa bassa alla ricerca del pari. La Fiorentina tiene, la squadra di Sarri resta nona.
SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO
Venerdì 10/04
ore 20.45, Roma-Pisa 3-0
Sabato 11/04
ore 15, Torino-Hellas Verona 2-1
ore 15, Cagliari-Cremonese 1-0
ore 18, Milan-Udinese 0-3
ore 20.45, Atalanta-Juventus 0-1
Domenica 12/04
ore 12.30, Genoa-Sassuolo 2-1
ore 15, Parma-Napoli 1-1
ore 18, Bologna-Lecce 2-0
ore 20.45, Como-Inter 2-4
Lunedì 13/04
ore 20.45, Fiorentina-Lazio 1-0
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