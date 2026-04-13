Pellegatti preoccupato: "Le parole di Ricci e Rabiot fanno capire che ci sono dei problemi nella squadra"

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del momento negativo che stanno vivendo i rossoneri e di quanto serve, a livello di punti, per qualificarsi alla prossima Champions League.

Ecco un estratto delle sue parole:

“Il Milan dopo le partite di sabato e di domenica è rimasto, unica consolazione di un bruttissimo weekend, sempre a +6 dal quinto posto oggi occupato dal Como, perché avendo vinto lo scontro diretto, se il Milan arrivasse pari punti con i lariani passerebbe davanti. Il Como può arrivare a 76 punti, il Milan per arrivare a 76 punti deve vincere 4 partite e pareggiarne 1, sempre che il Como le vinca tutte. Detto questo, non lo dico alzando le bandiere di gioia, perché è vero il Milan deve portare a casa 13 punti al peggio, però dopo aver detto questa cosa con i freddi numeri andiamo nel caldo gioco. Oggi doveva esserci un giorno in più di riposo ma Allegri li vuole tutti lì.

Le parole di Ricci e Rabiot fanno capire che ci sono dei problemi nella squadra. Non come è stato già sottolineato nei confronti di Allegri, tutta la squadra è compatta con l’allenatore, così togliamo ogni equivoco, ma non si sa il motivo, forse perché ha perso la possibilità di vincere lo scudetto, ha perso dei punti di riferimento, degli stimoli”.