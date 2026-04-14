Figc, Lotito attacca: "Serve un commissario per ridisegnare il sistema"
MilanNews.it
(ANSA) - MILANO, 13 APR - "Serve una ristrutturazione del calcio. Le elezioni vengono indette con la legge 91 del 1981, una legge di 45 anni fa e non va bene. Non è il nome, il nome non c'entra niente. Se una cosa non funziona, va ristrutturata. C'è una legge istitutiva che è la 91 del 1981, 45 anni fa. Fin quando c'è quella legge, il sistema va ridisegnato tutto. Ci vuole la nomina di un commissario". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, all'uscita dell'odierna assemblea della Lega calcio Serie A. Il club biancoceleste, insieme col Verona, non ha firmato per appoggiare la candidatura di Giovanni Malagò a candidato della Lega A. (ANSA).
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