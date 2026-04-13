Pazzini deluso da Leao: "Ero fiducioso, pensavo che con Allegri avrebbe trovato la sua dimensione"

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Dopo il pesante tonfo casalingo contro l'Udinese, i tifosi del Milan hanno fischiato la squadra, in particolare Rafael Leao, uscito dal campo tra i fischi assordanti di San Siro. Da settimane non mancano le voci secondo cui in estate il portoghese potrebbe dire addio al Diavolo dopo sette stagioni. Sul tema, l'ex centravanti milanista Giampaolo Pazzini ha dichiarato a Pressing:

"Ero molto fiducioso sulla stagione di Leao, pensavo che con Allegri potesse trovare la sua dimensione. Oggi invece sono convinto che se al Milan dovesse arrivare in estate un'offerta per il portoghese lo venderebbero subito".

L'editoriale di Pietro Mazzara per MilanNews.it

Si il titolo può ed è un po’ forte, volutamente, perché è un concetto chiaro a tutti: è assolutamente vietato mandare nel bidone dell’umido quanto fatto fino ad oggi. Perché la qualificazione in Champions League, che tutti davamo per certa, adesso torna ad essere un po’ più in ballo visto il momento della Juventus e il fatto che il Como non mollerà fino all’ultimo l’osso. La batosta di sabato pomeriggio contro l’Udinese ha lasciato il segno dentro lo spogliatoio. I tre cazzotti dei friulani sono arrivati belli diretti, in mezzo agli occhi, alla bocca dello stomaco e al mento e hanno fatto molto male. I fischi di San Siro, poi, sono stati una colonna sonora che i giocatori e l’allenatore si sono portati dentro negli spogliatoi. Sanno di esserseli meritati, perché il livello delle ultime prestazioni offerte – e non si parla di estetica – non è stato soddisfacente.