Guida: "Il Var ci aiuta, ma la centralità degli arbitri deve restare"

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(ANSA) - ROMA, 13 APR - All'arbitro Marco Guida è andato il riconoscimento Stefano Farina all'interno del Premio Bearzot. "Il Var per noi è uno strumento di grande aiuto - ha detto Guida nella cerimoia al Salone d'onore del Coni -. Ma la centralità dell'arbitro deve rimanere.

Dobbiamo essere ossessionati dal vedere in campo e dal decidere". E poi ancora: "Nel mio piccolo ho giocato e continuo a seguire il calcio da appassionato, conoscere le dinamiche e il gesto tecnico aiuta nella rilevazione del fallo", ha detto Guida ricevendo il premio."Noi cerchiamo di dare sempre il massimo, per offrire al calcio il miglior servizio possibile", ha chiosato il vice presidente vicario AIA, Francesco Massini. (ANSA).