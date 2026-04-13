Impallomeni è realista: "II Milan è questo e sta facendo il suo, poi se non dovesse arrivare tra le prime quattro.."
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Stefano Impallomeni, ex giocatore di Parma e Roma tra le altre, a TMW Radio, ha parlato del momento negativo che sta vivendo il Milan, concentrandosi sul rendimento di Rafa Leao e sulle possibilità che i rossoneri hanno di qualificarsi alla prossima Champions League.
Di seguito un estratto del suo pensiero sulla forza e livello del Milan attuale:
"L'organico del Milan non è straordinario, poi ci sarà sicuramente un contributo positivo o negativo dello staff tecnico. Leao non diventerà mai un grande giocatore, ma il Milan non può essere Modric o Rabiot dipendente tutto l'anno. II Milan è questo e sta facendo il suo, poi se non dovesse arrivare tra le prime quattro ne riparleremo".
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