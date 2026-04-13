Milan, quando la fortuna non aiuta: l'ultimo autorete prima di Bartesaghi contro l'Udinese risaliva a un anno fa

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E' un Milan in crisi quello visto nelle ultime due partite di campionato. Finisce con una sconfitta la 32ª giornata di Serie A dei rossoneri a San Siro passa l'Udinese, che si impone per 3-0 indirizzando la contesa già nei primi 45' con uno sfortunato autogol di Bartesaghi e un gol di Ekkelenkamp. Nonostante i continui tentativi rossoneri in attacco - da segnalare anche una traversa colpita da Saelemaekers - il passivo diventa più pesante nei 20' finali per via del gol di Atta, già protagonista in occasione della rete che ha aperto l'incontro. È il secondo stop consecutivo dopo quello di Napoli, un risultato eccessivamente severo per i ragazzi di Mister Allegri.

SFORTUNATI E POCO CONCRETI

Infatti, come riportato da Opta, il Milan ha perso senza segnare due gare di fila in campionato (vs Napoli e Udinese) per la prima volta dal febbraio 2021 (vs Spezia e Inter). Inoltre, prima di Davide Bartesaghi (vs Udinesei) l’ultima autorete commessa dal Milan in campionato risaliva al 5 aprile scorso (Thiaw vs Fiorentina).

L'editoriale di Pietro Mazzara per MilanNews.it

Si il titolo può ed è un po’ forte, volutamente, perché è un concetto chiaro a tutti: è assolutamente vietato mandare nel bidone dell’umido quanto fatto fino ad oggi. Perché la qualificazione in Champions League, che tutti davamo per certa, adesso torna ad essere un po’ più in ballo visto il momento della Juventus e il fatto che il Como non mollerà fino all’ultimo l’osso. La batosta di sabato pomeriggio contro l’Udinese ha lasciato il segno dentro lo spogliatoio. I tre cazzotti dei friulani sono arrivati belli diretti, in mezzo agli occhi, alla bocca dello stomaco e al mento e hanno fatto molto male. I fischi di San Siro, poi, sono stati una colonna sonora che i giocatori e l’allenatore si sono portati dentro negli spogliatoi. Sanno di esserseli meritati, perché il livello delle ultime prestazioni offerte – e non si parla di estetica – non è stato soddisfacente. (LEGGI QUI)