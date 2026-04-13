Milan, tutta la carica di Gabbia: il messaggio social per i tifosi rossoneri

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Ormai un simbolo di questo Milan per senso di appartenenza e legame ai colori rossoneri. Matteo Gabbia, out da diverso tempo per infortunio ha voluto mandare un messaggio a tutta la community milanista in un momento complicato, viste le due scofitte consecutive con Napoli e Udinese.

Infatti, il numero 46 rossonero ha postato una foto di ripresa degli allenamenti, oggi a Milanello, con la scritta: "Tutti insieme".

L'editoriale di Pietro Mazzara per MilanNews.it

Si il titolo può ed è un po’ forte, volutamente, perché è un concetto chiaro a tutti: è assolutamente vietato mandare nel bidone dell’umido quanto fatto fino ad oggi. Perché la qualificazione in Champions League, che tutti davamo per certa, adesso torna ad essere un po’ più in ballo visto il momento della Juventus e il fatto che il Como non mollerà fino all’ultimo l’osso. La batosta di sabato pomeriggio contro l’Udinese ha lasciato il segno dentro lo spogliatoio. I tre cazzotti dei friulani sono arrivati belli diretti, in mezzo agli occhi, alla bocca dello stomaco e al mento e hanno fatto molto male. I fischi di San Siro, poi, sono stati una colonna sonora che i giocatori e l’allenatore si sono portati dentro negli spogliatoi. Sanno di esserseli meritati, perché il livello delle ultime prestazioni offerte – e non si parla di estetica – non è stato soddisfacente. (LEGGI QUI)