Il dubbio di Massimo Mauro: "Ma voi siete sicuri che alla proprietà del Milan interessi vincere?"
Ospite negli studi di Pressing per commentare la 32^ giornata di Serie A, Massimo Mauro ha parlato così delle ambizioni della proprietà del Milan: "Ma voi siete sicuri che alla proprietà del Milan interessi vincere? A me sembra di no. Pensavo che Ibrahimovic potesse portare l'ambizione del vecchio Milan e invece così non è stato".
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1. Inter 75 punti (32 partite giocate)
2. Napoli 66 (32)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (32)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 48 (32)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (32)
12. Torino 39 (32)
13. Genoa 36 (32)
13. Parma 36 (32)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (32)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
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