Milan in Champions? Bonanni: “Credo che ci arriverà, ha fatto un gran campionato in corrispondenza alle sue qualità”

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Massimo Bonanni, ex calciatore tra le altre della Lazio, ha parlato della crisi del Milan a TMW Radio. Queste le sue parole:

"È una crisi dettata dal fatto che il modo che ha Massimiliano Allegri di far giocare le sue squadre lascia libera interpretazione ai giocatori. In questo momento il Milan sta subendo questa situazione, per me Leao è un esterno che deve giocare con i piedi sulla linea, senza grandissimi compiti difensivi. È un giocatore molto particolare e due anni fa si parlava del paragone tra Leao e Kvara, io ho sempre pensato che Kvara avesse delle caratteristiche calcistiche totalmente diverse da Leao, che è umorale e se non è in giornata è deleterio per i suoi compagni. Il Milan ha fatto un grandissimo campionato in corrispondenza alle sue qualità rispetto alle altre, credo arriverà in Champions ma ha vinto i due derby, se non li avesse vinti? II Milan per voi è più forte della Roma per esempio? lo non credo".