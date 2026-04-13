Figc, Abete: "Malagò? Progetto partito male, serviva un incontro tra le componenti"

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(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Si è partiti male, non dai contenuti ma dalle persone. Logica avrebbe voluto che ci fosse un incontro tra le componenti per vedere i problemi sul tappeto e vedere come affrontarli. Noi sappiamo che per condurre una federazione bisogna avere programmi condivisi. Una volta successo questo, bisogna recuperare e il momento di confronto si recupera solo dove non appare una situazione indirizzata ma di confronto". Così Giancarlo Abete, presidente della Lnd, durante il premio Bearzot organizzato US Acli, torna sul nome di Giovanni Malagò, indicato dalla Lega Serie A, come possibile presidente della Figc.

Abete, inoltre, ribadisce anche come "sa parte mia c'è la disponibilità a individuare un candidato che trovi il consenso di tutte le componenti. Se occorre dare una disponibilità la do, verificando che si trovi una soluzione. Se non si trova una soluzione condivisa si vedrà se procedere nella candidatura operativa oppure no", conclude. (ANSA).