Ordine commenta Chivu: “Ha fatto lo spiritoso, la classe non è acqua. E fossi in Allegri lo ringrazierei”

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Ieri, l'allenatore dell'Inter Christian Chivu ha ben deciso di non godersi solamente la vittoria sul Como che ha consegnato ufficiosamente lo scudetto alla sua squadra, ma nella conferenza stampa post-partita, alla domanda sulla probabile vittoria del campionato, il tecnico romeno ha risposto ‘No, faccio come i miei colleghi che parlano sempre di qualificazione Champions, sono contento di essere quasi vicino alla qualificazione Champions’. Una battuta ironica, francamente poco felice, intenta ad attaccare direttamente i suoi colleghi, probabilmente forte del fatto che ormai il campionato è stato chiuso. In merito a ciò si è espresso Franco Ordine sul suo profilo X, che ha commentato così l'accaduto:

"Chivu ha fatto un po' lo spiritoso, dicendo che è felice per la Champions, ci sta tranquillamente, è una battuta. Io francamente, se fossi in Allegri, sapete come gli risponderei? Gli direi 'Grazie'. E certo, perché battendo il Como lo ha tenuto a distanza di sicurezza, a sei punti dal Milan, ha reso un po' meno amara la scoppola con l'Udinese. Nella sostanza Chivu sa benissimo che se sei reduce dall'ottavo posto, hai venduto i gioielli di famiglia, hai comprato Estupinian, Fullkrug e Nkunku, non puoi pretendere di giocare per lo scudetto. Lui lo sa benissimo. Però voglio segnalarvi quello che ha detto il presidente del Como, il quale ha fatto un'intemerata nei confronti dei suoi tifosi che in tribuna d'onore hanno insultato i rappresentanti dell'Inter, da Marotta a Ausilio. Ha detto: 'Se questo è il vostro comportamento, non rientra nei canoni del Como'. Così si fa, e lo dico anche a Chivu, la classe non è acqua".