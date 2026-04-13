Pellegatti sottolinea: “La battuta di Chivu non ha fatto ridere, serve rispetto per i colleghi”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato un passaggio della conferenza stampa post Como-Inter di Chivu, allenatore dei nerazzurri, nella quale alla domanda sullo scudetto ha risposto in maniera ironica e pungente nei confronti degli altri allenatori. Queste le sue parole:

“Dopo la vittoria dell’Inter sul Como, vittoria che mette una grossa ipoteca sul 21° scudetto, l’allenatore dell’Inter alla domanda ‘Scudetto?’ Ha risposto: ‘No, faccio come i miei colleghi che parlano sempre di qualificazione Champions, sono contento di essere quasi vicino alla qualificazione Champions’. Poche parole riguardo a questa affermazione, se si è trattato di una battuta, io non ho riso e mi è sembrata una battuta poco felice. Ma soprattutto se un allenatore del mio Milan prendesse in giro altri allenatori che non stanno lottando per il grande sogno, per il grande traguardo, ma stanno lottando per la Champions League, ebbene se un allenatore del Milan facesse questa battuta non riderei. Serve rispetto per gli altri colleghi. Se è stata una battuta non è stata ben accolta certamente dagli altri allenatori’.