Leao, tutti i gol e assist del portoghese nel Milan: in questa stagione numeri in calo
La stagione di Leao resta emblematica. Tra le difficoltà per la critica condizione fisica e un ruolo da centravanti non propriamente ideale per le caratteristiche del portoghese, il numero dieci del Milan ha comunque saputo segnare non poco nelle ultime stagioni in rossonero.
Infatti, come riporta Footystats, i numeri stagionali (contando tutte le competizioni) di Rafael Leao da quando è al Milan (ovviamente per l'annata 2025-2026 il dato non è definitivo visto che mancano ancora sei partite alla conclusione della stagione):
2025-2026 (ancora in corso)
26 presenze: 10 gol e 2 assist
2024-2025
50 presenze: 12 gol e 11 assist
2023-2024
47 presenze: 15 gol e 12 assist
2022-2023
48 presenze: 16 gol e 11 assist
2021-2022
42 presenze: 14 gol e 10 assist
2020-2021
40 presenze: 7 gol e 6 assist
2019-2020
33 presenze: 6 gol e 2 assist
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