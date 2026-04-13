Leao, tutti i gol e assist del portoghese nel Milan: in questa stagione numeri in calo

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Oggi alle 20:30News
di Niccolò Crespi

La stagione di Leao resta emblematica. Tra le difficoltà per la critica condizione fisica e un ruolo da centravanti non propriamente ideale per le caratteristiche del portoghese, il numero dieci del Milan ha comunque saputo segnare non poco nelle ultime stagioni in rossonero.

Infatti, come riporta Footystats, i numeri stagionali (contando tutte le competizioni) di Rafael Leao da quando è al Milan (ovviamente per l'annata 2025-2026 il dato non è definitivo visto che mancano ancora sei partite alla conclusione della stagione):

2025-2026 (ancora in corso)

26 presenze: 10 gol e 2 assist

2024-2025

50 presenze: 12 gol e 11 assist

2023-2024

47 presenze: 15 gol e 12 assist

2022-2023

48 presenze: 16 gol e 11 assist

2021-2022

42 presenze: 14 gol e 10 assist

2020-2021

40 presenze: 7 gol e 6 assist

2019-2020

33 presenze: 6 gol e 2 assist