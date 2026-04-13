Marchegiani ammette: "Vedo un Milan stanco e poco sicuro, una squadra che non è cresciuta"

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Luca Marchegiani, ex portiere oggi opinionista a Sky Sport ha parlato così della brutta sconfitta del Milan in casa contro l'Udinese. Le sue considerazioni sul difficile momento dei rossoneri:

"Io penso che il Milan sia una squadra stanca, meno brillante nonostante abbia diverse partite in meno di altre squadre. Infatti, anche Allegri ci ha detto di voler provare a fare qualcosa di diverso, ma questo cambiamento non gli sta dando beneficio evidentemente. Vedo una squadra poco sicura, non è cresciuto il Milan è rimasto lo stesso di prima..".

IL TABELLINO

MILAN-UDINESE 0-3

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame (1'st Füllkrug), De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci (15'st Fofana), Modrić (27'st Jashari), Rabiot; Saelemaekers, Leão (32'st Loftus-Cheek), Pulisic (27'st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Gabbia, Odogu, Tomori; Gimenez. All.: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (41'st Miller), Karlström, Atta (40'st Zarraga), Kamara; Zaniolo (21'st Piotrowski), Davis (31'st Gueye). A disp.: Nunziante, Padelli, Sava; Arizala, Bertola, Mlačić; Camara; Bayo, Buksa. All.: Runjaić.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Gol: 27' aut. Bartesaghi (U), 37' Ekkelenkamp (U), 26'st Atta (U).

Ammoniti: 16' Leão (M), 1'st Kristensen (U).