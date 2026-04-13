Milan, la sconfitta contro l'Udinese porta a un record negativo: il dato

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Finisce con una sconfitta la 32ª giornata di Serie A del Milan: a San Siro passa l'Udinese, che si impone per 3-0 indirizzando la contesa già nei primi 45' con uno sfortunato autogol di Bartesaghi e un gol di Ekkelenkamp. Nonostante i continui tentativi rossoneri in attacco - da segnalare anche una traversa colpita da Saelemaekers - il passivo diventa più pesante nei 20' finali per via del gol di Atta, già protagonista in occasione della rete che ha aperto l'incontro. È il secondo stop consecutivo dopo quello di Napoli.

DATI E NUMERI POST PARTITA

Dentro le statistiche di Milan-Udinese 0-3 si inserisce un altro elemento di forte impatto: due sconfitte consecutive senza segnare. Un evento che riporta direttamente al febbraio 2021, a 1875 giorni fa. Infatti, i rossoneri incassarono due battute d’arresto pesanti: Spezia-Milan 2-0 (sabato 13 febbraio 2021 con gol di Giulio Maggiore e Simone Bastoni) e Milan-Inter 0-3 (domenica 21 febbraio 2021 con rete di Lukaku e doppietta di Lautaro Martinez). Oggi quel precedente torna come riferimento, non solo storico ma anche simbolico, perché segnala una fragilità che riemerge in momenti chiave. Quel doppio crollo sancì la fine dei sogni Scudetto per il Diavolo allenato da Pioli.