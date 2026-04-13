Milan, i numeri di Rafael Leao: in doppia cifra per gol e assist nelle ultime quattro stagioni

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Questi, come riporta Footystats, i numeri stagionali (contando tutte le competizioni) di Rafael Leao da quando è al Milan (ovviamente per l'annata 2025-2026 il dato non è definitivo visto che mancano ancora sei partite alla conclusione della stagione):

2025-2026 (ancora in corso)

26 presenze: 10 gol e 2 assist

2024-2025

50 presenze: 12 gol e 11 assist

2023-2024

47 presenze: 15 gol e 12 assist

2022-2023

48 presenze: 16 gol e 11 assist

2021-2022

42 presenze: 14 gol e 10 assist

2020-2021

40 presenze: 7 gol e 6 assist

2019-2020

33 presenze: 6 gol e 2 assist