Milan, i numeri di Rafael Leao: in doppia cifra per gol e assist nelle ultime quattro stagioni
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Questi, come riporta Footystats, i numeri stagionali (contando tutte le competizioni) di Rafael Leao da quando è al Milan (ovviamente per l'annata 2025-2026 il dato non è definitivo visto che mancano ancora sei partite alla conclusione della stagione):
2025-2026 (ancora in corso)
26 presenze: 10 gol e 2 assist
2024-2025
50 presenze: 12 gol e 11 assist
2023-2024
47 presenze: 15 gol e 12 assist
2022-2023
48 presenze: 16 gol e 11 assist
2021-2022
42 presenze: 14 gol e 10 assist
2020-2021
40 presenze: 7 gol e 6 assist
2019-2020
33 presenze: 6 gol e 2 assist
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