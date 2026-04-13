Milan, sono sette le sconfitte stagionali: in sei di queste non c'era in campo Gabbia

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Quella di domenica contro l'Udinese è stata la settima sconfitta in questa stagione del Milan contando tutte le competizioni a cui ha partecipato la squadra di Max Allegri (5 in Serie A, una Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana). A parte il primo ko in campionato contro la Cremonese, negli altri non c'era mai in campo Matteo Gabbia: in tre occasioni era in panchina, mentre nelle altre tre il difensore centrale italiano, che sembra essere l'unico a saper guidare la retroguardia milanista, era infortunato.

A VERONA DOVREBB TORNARE GABBIA TITOLARE

Dopo la pesante sconfitta di sabato contro l'Udinese a San Siro, Max Allegri è stato molto chiaro con i suoi giocatori: "Bisogna tornare a essere ordinati e lucidi, riportare ordine nella gestione della partita, pensare a quanto di buono fatto da inizio stagione". E per questo motivo domenica in casa dell'Hellas Verona si rivedrà con ogni probabilità il 3-5-2, cioè il modulo con cui il Diavolo ha giocato per quasi tutta la stagione. al centro della difesa dovrebbe rivedersi Matteo Gabbia, out nell'ultimo mese e mezzo dopo che ad inizio marzo era stato operato per un'ernia inguinale.