Capello spiega cosa deve fare il Milan per uscire dalla crisi: "Deve ritrovare spirito, compattezza e umiltà"

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Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Fabio Capello ha dichiarato su cosa deve fare il Milan per uscire dal momento difficile: "Il Milan ha bisogno di ritrovare spirito, compattezza e umiltà. Le doti che avevano caratterizzato l’ottimo girone d’andata dei rossoneri e che si sono perse nelle ultime settimane. Max deve fare in modo che il gruppo torni unito, che il singolo si sacrifichi per il collettivo. Perché di sicuro il Milan visto contro l’Udinese faticherebbe non poco ad andare in Champions. Anzi, non ci andrebbe nonostante il vantaggio attuale in classifica.

Tra due settimane c'è Milan-Juventus? I bianconeri hanno sofferto a Bergamo per un tempo, ma poi sono usciti alla distanza, ottenendo un successo fondamentale. Spalletti è assolutamente in corsa e la partita di San Siro sarà un crocevia importante sia per la Juve che per il Milan. Anche se mancano sei giornate e non basterà una sola gara per raggiungere il traguardo".