Presidenza FIGC, la Serie A ha scelto Malagò come candidato. Solo Lazio e Verona hanno votato contro

Presidenza FIGC, la Serie A ha scelto Malagò come candidato. Solo Lazio e Verona hanno votato controMilanNews.it
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Oggi alle 14:59News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 13 APR - La Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della Figc. Il via libera al nome dell'ex numero uno del Coni è arrivato durante l'assemblea dei club in corso a Milano. Sono 18 i club che hanno appoggiato Malagò: contrari solo Lazio e Verona. (ANSA).