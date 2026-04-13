La Lega Serie A esprime 17 preferenze per Giovanni Malagò come candidato presidente FIGC

La Lega Serie A esprime 17 preferenze per Giovanni Malagò come candidato presidente FIGCMilanNews.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 12:59News
di Manuel Del Vecchio

Al momento, nell’assemblea della Lega Calcio di Serie A, si contano almeno 17 preferenze a favore di Giovanni Malagò per la candidatura alla presidenza della FIGC, le cui elezioni sono previste per il 22 giugno.

Le trattative sono ancora in corso e non si esclude che il sostegno possa salire fino a 18 o addirittura 19 firme. In tal caso, l’unico a restare all’opposizione sarebbe Claudio Lotito, riporta TMW.