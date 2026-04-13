Lega Serie A, Malagò candidato alla presidenza FIGC: 18 voti a favore

Lega Serie A, Malagò candidato alla presidenza FIGC: 18 voti a favoreMilanNews.it
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 13:13News
di Manuel Del Vecchio

La Lega Serie A ha scelto ufficialmente Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Il via libera al nome dell’ex numero uno del CONI è arrivato durante l’assemblea dei club in corso a Milano, dove ben 18 società hanno sostenuto la sua candidatura.

Solo due club, la Lazio e l’Hellas Verona, non hanno firmato, pur senza esprimere una posizione di aperta contrarietà.