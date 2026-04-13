Il Giornale: "Milan, ora serve umiltà. E un finale da dieci punti"

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L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Milan, ora serve umiltà. E un finale da dieci punti". Dopo che è sfumato il sogno scudetto, la squadra rossonera sembra aver mollato e ora è tornata a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League. Toccherà a Max Allegri far reagire subito i suoi giocatori perchè non si può rovinare quanto di buono è stato costruito nei primi mesi della stagione. Per arrivare tra le prime quattro potrebbe bastare fare 10 punti su 18 nelle ultime sei partite.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 75 punti (32 partite giocate)

2. Napoli 66 (32)

3. Milan 63 (32)

4. Juventus 60 (32)

5. Como 58 (32)

6. Roma 57 (32)

7. Atalanta 53 (32)

8. Bologna 48 (32)

9. Lazio 44 (31)

10. Udinese 43 (32)

11. Sassuolo 42 (32)

12. Torino 39 (32)

13. Genoa 36 (32)

13. Parma 36 (32)

15. Cagliari 33 (32)

16. Fiorentina 32 (31)

17. Cremonese 27 (32)

18. Lecce 27 (32)

19. Hellas Verona 18 (32)

20. Pisa 18 (32)