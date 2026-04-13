Serie A, oggi l'Assemblea di Lega. Malagò candidato per la FIGC: 14 club hanno già firmato

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Questa mattina è in programma l'Assemblea della Lega Calcio Serie A e da questa riunione dovrebbe uscire l'indicazione di Giovanni Malagò come candidato dei club del massimo campionato italiano per la presidente della FIGC. Lo riferisce Repubblica che spiega che la lettera d’impegno su moduli federali è già stata firmata da 14 società (ne basterebbero 11).

Fino a ieri sera le società di A che non avevano sottoscritto la lettera erano Lazio, Verona, Sassuolo, Torino, Pisa, Parma. Vedremo se qualcuna di loro avrà cambiato idea nella notte, facendo così aumentare il numero di club che sostengono l'ex numero uno del CONI. Si tratta comunque solo di presentare la candidatura, non c’è nessun vincolo a votarlo nelle elezioni del 22 giugno (nell’urna ogni squadra di Serie A vale lo 0,9%).