Zazzaroni sul Milan: "Non si capisce ancora chi sia il capo"

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Sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi, il direttore del quotidiano romano Ivan Zazzaroni ha parlato così del situazione in casa rossonera: "Al Milan, dove non si capisce ancora chi sia il capo nonostante Gerry Cardinale abbia cantato al Financial Times 'E qui comando io e questa è casa mia', Allegri ha ripetuto più volte che il traguardo indicatogli dalla società è la Champions subendo peraltro di tutto da chi considera(va) questo Milan addirittura da scudetto. Il management rossonero ha altro da fare: Ibra si occupa dei social personali, Scaroni si fa inquadrare dalle telecamere a San Siro per confermare che esiste e pareggiare il conto con Simonelli e De Siervo, e gli altri? Muti come pesci. In barile. È il Milan, capite? Era più loquace e attivo Fassone.

Allegri ha senz’altro le sue colpe, essendo il responsabile tecnico della squadra, ma anche molti meriti trovandosi al terzo posto. Se riuscirà a portare a casa altri 10 punti (su 18) avrà fatto quello che gli era stato chiesto, un mezzo miracolo, aggiustando parzialmente i conti della società e autorizzando un mercato migliore. Altrimenti avrà fallito per la gioia dei tanti topi che quest’anno sono usciti dalle fogne 6, 7 volte. Attenzione: dare del 'topo' a qualcuno non può essere considerato offensivo. Come disse Walt Disney, 'spero soltanto che non ci si dimentichi di una cosa. Che tutto è cominciato da un topo'".