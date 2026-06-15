News MN - Anche il nuovo allenatore di Milan Futuro può arrivare dall'estero. Dimissioni di Oddo a luglio

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Aria di rivoluzione anche per Milan Futuro: nei primi giorni di luglio Massimo Oddo presenterà le dimissioni, per il nuovo tecnico si segue la pista estera

Anche per Milan Futuro sarà un'estate di rivoluzione. La seconda squadra rossonera non si scioglierà e continuerà a giocare nel campionato di Serie D dove, quest'anno, ha chiuso in zona playoff. Cambierà sicuramente la guida tecnica della seconda squadra, con l'attuale tecnico Massimo Oddo che darà l'addio in cerca di nuove sfide. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, l'allenatore rossonero presenterà le proprie dimissioni a inizio luglio. Il club si butta intanto alla ricerca del suo sostituto e probabilmente verrà seguito il modello della prima squadra.

MILAN FUTURO, NUOVO ALLENATORE DALL'ESTERO

Come si sta chiaramente vedendo in questi ultimi giorni e in generale nelle ultime settimane, l'idea di Cardinale è fare un Milan internazionale e senza figure italiane al suo interno, a livello di organigramma. Questa filosofia, secondo quanto appreso da MilanNews.it, verrà perseguita anche per il Milan Futuro: dunque è molto probabile che per la scelta del nuovo allenatore la proprietà si muova seguendo le piste estere e portando un tecnico straniero alla guifa della seconda squadra.

di Lorenzo De Angelis