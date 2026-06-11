Calciomercato MN - Milan Futuro, rinnova il difensore classe 2008 Vladimirov. Oggi in sede con Kirovski

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Il classe 2008 Valdimirov rinnova con il Milan dopo aver compiuto 18 anni la settimana scorsa. Nelle prossime ore l'annuncio

Mentre il mercato della Prima Squadra è pressocché fermo, in attesa della nomina dell'allenatore e della squadra dirigenziale, nel Settore Giovanile rossonero e nel progetto Milan Futuro qualcosa si muove: Jovan Kirovski, in attesa anche lui di capire chi sarà il referente con cui interfacciarsi e programmare una linea comune, è comunque al lavoro.

Apprende la redazione di MilanNews.it che Valeri Vladimirov, difensore classe 2008 che ha da poco compiuto 18 anni, ha rinnovato il suo contratto con il Milan con un accordo pluriennale. Vladimirov ha speso l'ultima stagione tra Primavera e Milan Futuro, guadagnando anche due convocazioni in Serie A nel finale di campionato senza però trovare l'esordio tra i professionisti.

di Antonio Vitiello.