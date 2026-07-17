Balentien suona la carica: "Siamo tornati e adesso dobbiamo lavorare".

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Dopo una stagione piuttosto complicata, la scorsa, Cheveyo Balentien ha tutta la voglia di dimostrare al Milan di meritarsi la conferma

Il giovane talento di Milan Futuro Cheveyo Balentien vuole dimostrare a tutti che quegli sprazzi di talento della scorsa stagione non sono stati una casualità, ma un assaggio di tutto il suo potenziale. Il primo anno in rossonero del 19enne olandese non è stato fortunatissimo, complici anche i diversi problemi fisici che ne hanno tormentato il rendimento, ma quest'anno c'è tutta la voglia di rivalsa anche per meritarsi un posto - fisso - in prima squadra.

Balentien è pronto e carico, come confermano anche i vari post social pubblicato dal ragazzo in questi primi giorni di lavoro agli ordini del nuovo tecnico di Milan Futuro Navarro. L'ultimo delle scorse ore, con il classe 2006 che ha pubblicato un carosello di foto che lo ritraggono in campo con scritto in descrizione: "Siamo tornati e adesso dobbiamo lavorare".