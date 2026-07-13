News VIDEO MN - Milan Futuro, il nuovo allenatore Navarro è arrivato a Milanello in vista del raduno di domani

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Il neo allenatore del Milan Futuro Sergio Navarro Barquero è arrivato a Milanello in vista del raduno della seconda squadra rossonera in programma domani

Domani il Milan Futuro riprenderà gli allenamenti a Milanello, ma già oggi il nuovo allenatore Sergio Navarro Barquero, che ha preso il posto in panchina di Massimo Oddo, ha varcato i cancelli del Centro Sportivo di Carnago. La seconda squadra milanista parteciperà anche quest'anno alla Serie D dopo essere stata eliminata nella scorsa stagione ai playoff per salire in Serie C dal Chievo Verona.

Questo il video girato dell'inviato di Milannews.it dell'arrivo di Navarro poco fa a Milanello:

Ecco il comunicato ufficiale con cui il Milan ha annunciato l'arrivo sulla panchina della seconda squadra di Navarro: "AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Sergio Navarro Barquero. Navarro, nativo di Huelva in Andalusia, inizia la carriera da allenatore nelle giovanili del Castellón nel 2006. Dopo le esperienze in Russia al Rubin Kazan e il rientro in Spagna al Villarreal, sempre a livello giovanile, nel 2017 affronta la sua prima avventura da allenatore nella massima serie in Ucraina, con il Karpaty Lviv. Torna in patria nel 2018 come collaboratore tecnico di mister Paco López al Levante, proseguendo un percorso di crescita che lo porta tra il 2022 e il 2025 ad essere scelto come Responsabile del Settore Giovanile dell'Athletic Club di Bilbao, una delle realtà europee di riferimento per la formazione e la valorizzazione dei giovani calciatori. Navarro poi, nella stagione appena conclusa, ha guidato il Debrecen in Ungheria, in quello che è stato per lui il secondo campionato da head coach a livello professionistico".