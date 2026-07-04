Calciomercato UFFICIALE: Milan Futuro, il nuovo allenatore è Sergio Navarro Barquero

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Dopo l'addio di Massimo Oddo, il Milan deciso di affidare la panchina de Milan Futuro a Sergio Navarro Barquero, ex Responsabile del Settore Giovanile dell'Athletic Club di Bilbao

Dopo aver salutato nei giorni scorsi Massimo Oddo, il Milan ha annunciato poco fa il nome del nuovo allenatore del Milan Futuro: si tratta di Sergio Navarro Barquero. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero:

"AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Sergio Navarro Barquero.

Navarro, nativo di Huelva in Andalusia, inizia la carriera da allenatore nelle giovanili del Castellón nel 2006. Dopo le esperienze in Russia al Rubin Kazan e il rientro in Spagna al Villarreal, sempre a livello giovanile, nel 2017 affronta la sua prima avventura da allenatore nella massima serie in Ucraina, con il Karpaty Lviv. Torna in patria nel 2018 come collaboratore tecnico di mister Paco López al Levante, proseguendo un percorso di crescita che lo porta tra il 2022 e il 2025 ad essere scelto come Responsabile del Settore Giovanile dell'Athletic Club di Bilbao, una delle realtà europee di riferimento per la formazione e la valorizzazione dei giovani calciatori.

Navarro poi, nella stagione appena conclusa, ha guidato il Debrecen in Ungheria, in quello che è stato per lui il secondo campionato da head coach a livello professionistico.

"La scelta di Sergio è per noi l'ideale connubio tra il profilo di un tecnico che già conosce il professionismo e che - soprattutto – si è focalizzato sulla formazione di giovani calciatori in un contesto di eccellenza a livello europeo, caratteristiche che riteniamo ideali per impostare insieme il lavoro del nostro progetto che ha come obiettivo principale la crescita del talento", ha sottolineato Jovan Kirovski, Sport Development Director rossonero.

AC Milan porge un caloroso Benvenuto a Sergio".