MN - Premier League International Cup U21, il Milan Futuro esordirà il 2 settembre contro l'Everton

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Il Milan Futuro parteciperà in questa stagione alla Premier League International Cup U21. Esordio contro l'Everton il 2 settembre

E' notizia di qualche giorno fa che il Milan Futuro parteciperà in questa stagione alla Premier League International Cup U21, torneo organizzato dalla Premier League che è alla sua 10^ edizione. La formazione rossonera del nuovo tecnico Sergio Navarro Barquero esordirà il 2 settembre a Liverpool contro l'Everton. Successivamente, tra novembre e gennaio, la seconda squadra milanista giocherà contro Stoke City, Tottenham e Manchester City.

Questo il comunicato con cui il Milan ha annunciato che il Milan Futuro parteciperà in questa stagione alla Premier League International Cup U21: "La crescita dei talenti rossoneri prosegue con una nuova sfida: Milan Futuro parteciperà in questa stagione alla Premier League International Cup U21. Il progetto del Club si arricchisce di una importante esperienza a livello internazionale: Milan Futuro si confronterà con le migliori squadre europee a livello giovanile, con grande soddisfazione per la prima partecipazione del Club alla competizione e con la convinzione che la crescita dei giovani talenti passi da nuovi step come questo. Il torneo, organizzato dalla Premier League, è alla sua 10a edizione e ha visto trionfare la squadra U21 del Borussia Dortmund contro il Real Madrid, nella finalissima 2025/26".

di Antonio Vitiello