UFFICIALE: Tommaso Mancioppi ha prolungato il suo contratto con il Milan
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Il Milan ha annunciato il prolungamento di contratto di Tommaso Mancioppi, centrocampista classe 2006 del Milan Futuro
Il Milan ha annunciato sul suo sito il prolungamento di contratto di Tommaso Mancioppi, centrocampista classe 2006 del Milan Futuro: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Tommaso Mancioppi. Il centrocampista, classe 2006, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
Dopo le 36 partite giocate e un gol segnato nella scorsa annata sportiva con la Primavera del Diavolo, in questa stagione Mancioppi ha collezionato finora tre presenze con la maglia del Milan Futuro.
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