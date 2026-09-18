Milan Futuro-Brusaporto 2-1, parla mister Navarro: "Stiamo facendo un bel percorso. Su Vos..."

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L'allenatore del Milan Futuro Sergio Navarro ha commentato con soddisfazione la vittoria per 2-1 della sua squadra contro il Brusaporto

Dopo il successo per 2-1 contro il Brusaporto, Sergio Navarro, tecnico del Milan Futuro, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, probabilmente il migliore fatto finora, creando tante occasioni e giocando a un livello molto alto. Nella ripresa abbiamo fatto un po' più di fatica, anche per la stanchezza, ma siamo stati bravi a soffrire insieme. Sono molto contento dei ragazzi: siamo una squadra giovane e a volte pensiamo che le cose possano essere un po' più semplici di quanto siano in realtà. Stiamo però facendo un bel percorso e tra pochi giorni ci aspetta già un’altra partita. Dobbiamo continuare a lavorare e a imparare" le sue parole al sito ufficiale rossonero.

Su Silvano Vos, autore del gol del 2-0, Navarro ha invece dichiarato: "Con Silvano abbiamo recuperato prima il ragazzo che il giocatore. È stato bravo a cambiare la sua situazione e adesso deve continuare a lavorare per cercare la versione migliore di sé. Ha qualità e capacità importanti e deve sfruttarle per essere determinante".

Questo il tabellino del match:

MILAN FUTURO-BRUSAPORTO 2-1

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Cappelletti, Zukić, Pagliei, Perera; Pandolfi (35'st Menon), Cissè; Ossola (26'st Vladimirov), Vos, Castiello (19'st Bonomi); Asanji (16'st Sala). A disp.: Faccioli; Colombo; Borsani, Idrissi-Regragui. All.: Navarro.

BRUSAPORTO (3-5-2): Saporiti; Sabatini (1'st Alfarano), Caferri, Daffara; Regonesi, Giorno, Arrigoni (1'st Prandini), Valsecchi (40' st Calabria), Ceschini (25'st Djoubeirou); D’Antoni, Barcella (16'st Lo Conte). A disp.: Bettineschi, Rebussi, Di Cintio, Papotti. All.: Colombo.

Arbitro: Dallagà di Rovigo.

Gol: 7' Castiello (MF), 45'st Vos (MF), 47'st Prandini (B).

Ammoniti: 17' Sabatini (B), 19' Pagliei (MF), 28'st Giorno (B).