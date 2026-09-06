Milan Futuro, Mancioppi: "Davvero bravi a recuperare e vincere"

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Le dichiarazioni di Tommaso Mancioppi dopo la vittoria di Milan Futuro sul Caldiero Terme nella prima gara del campionato di Serie D

Tommaso Mancioppi, centrocampista di Milan Futuro, ha parlato ai microfoni del club al termine della prima partita del campionato di Serie D che la formazione di Navarro ha vinto per 4-3 contro il Caldiero Terme.

Sulla partita: "Il primo tempo è stato un po' difficile e anche il caldo non ci ha permesso di essere continui nelle pressioni, nel giocare bene e puliti tecnicamente. Ci ha rotto un po' le gambe quel gol preso ormai a fine primo tempo, però secondo me siamo stati molto bravi a entrare subito con l'atteggiamento giusto nella ripresa, uniti come se fossimo sullo 0-0, per niente scoraggiati. Siamo stati davvero bravi a recuperarla e a vincerla, nonostante poi magari qualche disattenzione finale da cui sono arrivati due gol, però secondo me è stata una grande prova di carattere"

Sui miglioramenti della squadra: "Il sapersi adattare a tutte le situazioni che ci vengono messe davanti secondo me è importantissimo e ci fa anche crescere come squadra e come singoli. Siamo passati dal giocare una partita in uno stadio storico contro un avversario con caratteristiche totalmente differenti al Caldiero (contro l'Everton a Goodison Park, ndr). Ci siamo adattati molto bene, mantenendo sempre l'atteggiamento giusto, volendo sempre essere uniti e portando avanti i nostri principi di gioco. Ovviamente bisogna attuarli in modi differenti, dato che i due avversari e le due situazioni erano molto diverse".