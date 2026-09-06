Milan Futuro, Pittarella: "Stiamo riuscendo a creare un bel gruppo"

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Il commento di Matteo Pittarella dopo la vittoria di Milan Futuro sul Caldiero Terme nell'esordio in Serie D

Il portiere di Milan Futuro, il classe 2008 Matteo Pittarella, è stato intervistato dai canali ufficiali rossoneri dopo la vittoria all'esordio in Serie D contro il Caldiero Terme per 4-3. Nella gara l'estremo difensore si è reso protagonista di una parata su calcio di rigore.

Su cosa aveva in testa sul rigore parato: "Non avevo molto, perché sono riuscito a eliminare tutto in modo veloce. Infatti sono arrivato bello sereno e con la mente vuota, e poi è successo quello che è successo"

Sulla crescita del gruppo: "Ci stiamo trovando bene. Adesso, soprattutto dopo la vittoria che abbiamo fatto nella Coppa Europea mercoledì ma anche durante la settimana stiamo riuscendo a creare un bel gruppo. E infatti si è visto, oggi abbiamo lavorato bene. Peccato sì per il rigore che abbiamo subito, perché diciamo che abbiamo abbassato un po' il ritmo, però comunque sono contento del gruppo perché stiamo facendo bene".