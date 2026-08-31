Il Milan risolve consensualmente il contratto con l'attaccante Magrassi di Milan Futuro
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AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Andrea Magrassi, attaccante di Milan Futuro.
AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Andrea Magrassi.
Il Club ringrazia Andrea per la professionalità che ha dimostrato in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni dir per la sua carriera.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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