Il Milan risolve consensualmente il contratto con l'attaccante Magrassi di Milan Futuro

Il Milan risolve consensualmente il contratto con l'attaccante Magrassi di Milan FuturoMilanNews.it
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Oggi alle 19:00MILAN FUTURO
di Antonello Gioia
AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Andrea Magrassi, attaccante di Milan Futuro.

AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Andrea Magrassi.

Il Club ringrazia Andrea per la professionalità che ha dimostrato in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni dir per la sua carriera.